Tras una reunión con algunos líderes de barrios de Sincelejo en el marco del programa Coméntele al Comandante de la Policía y a la que asistió el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, este anunció la apertura de una convocatoria con oportunidad laboral para jóvenes entre los 18 y 28 años.

Leer también: La Policía desarmó a dos hombres en El Roble, Sucre

Los alcances y más detalles de este programa se conocerán el próximo sábado 13 de septiembre, en una gran reunión que realizará con los interesados en el Estadio de Béisbol 20 de Enero, a partir de las 5:00 de la tarde.

De acuerdo con lo expresado posteriormente por el alcalde en una rueda de prensa la convocatoria tiene como propósito gestar un programa dirigido a la población joven sincelejana, con la posibilidad de obtener opciones laborales, procesos de formación, e inserción al proceso productivo de la ciudad.

“Podrán asistir jóvenes que hayan prestado el servicio militar o que tengan su situación militar definida. Son al menos 2000 cupos de un programa de jóvenes que no están en riesgo, que no son jóvenes de paz. Esta convocatoria es para jóvenes universitarios y no universitarios, técnicos o tecnólogos, para un programa con posibilidad de opciones laborales”, precisó Acuña Cardales.

Importante: Capturaron a presunto integrante del Clan del Golfo que delinquía en Montes de María

Con la iniciativa, la administración municipal busca llegar a esa juventud que aclama esperanza y que tiene frustrada su vida laboral, en busca de un primer empleo.