Unidades del departamento de Policía Sucre aprehendieron en el corregimiento Corneta, del municipio de El Roble, a dos hombres que portaban armas de fuego.

Se trata de Enelfran Luis Aconcha Chávez, alias ‘El Concha’, de 42 años, y Wilfrido Eduardo Manjarrez, alias ‘Guajiro’, de 56, señalados de dedicarse al hurto a residencias y locales comerciales en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba.

Al momento de la aprehensión, en flagrancia, les hallaron un revólver calibre 38 corto marca Smith & Wesson, un revólver calibre 38 largo marca Cassidy, 12 cartuchos calibre 38, tres teléfonos celulares, una motocicleta, herramientas varias y prendas de vestir.

De acuerdo con el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, alias ‘El Concha’ sería jefe de una banda dedicada al hurto en todas sus modalidades y sería el encargado de planear los hurtos y abrir las puertas de los locales comerciales.

Al primero le atribuyen su participación en el hurto de 500 millones de pesos en una residencia en Sincelejo, uno de 90 millones de pesos en una residencia en San Onofre y además tiene 9 anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, uso de documento falso, hurto calificado y agravado y lesiones personales.

Y a ‘El Guajiro’ lo vinculan con un intento de secuestro en Albania (La Guajira) en el año 2014. Tiene 23 anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, hurto calificado y agravado, delitos contra la seguridad pública, receptación y secuestro extorsivo.