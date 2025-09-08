Alias ‘El Chino’ y ‘La Vieja’, señalados de desempeñarse como logístico y almacenista del grupo delincuencial ‘Salsas Nueva Generación’, que opera en la ciudad de Cartagena, fueron capturados en las últimas horas.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena los aprehendieron en desarrollo de dos operativos simultáneos que se llevaron a cabo en los barrios El Líbano y Boston.

Con estas acciones la Policía le propina un duro golpe a quienes se dedican

al tráfico local de estupefacientes en Cartagena y al almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Las capturas se llevaron a cabo en desarrollo de dos allanamientos a viviendas que funcionaban como puntos de acopio y distribución de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana, bazuco y cocaína. Asimismo, el almacenamiento de armas de fuego.

Alias ‘La Vieja’ cumplía el rol de almacenista de las armas de este grupo delincuencial. En su prontuario criminal le figuran 8 anotaciones judiciales como indiciada por los delitos de homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes; mientras que ‘El Chino’ es el encargado de la logística y distribución del estupefaciente a los puntos de expendio de la ciudad, logrando mover más de 50 kilos de estupefacientes mensualmente, con una renta criminal superior a los 200 millones de pesos. Le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Les incautaron un revólver calibre 38, cinco cartuchos de igual calibre, 800 dosis de marihuana, 97 dosis de cocaína, 40 dosis de bazuco, una gramera, una licuadora, dinero en efectivo y más de 6 mil bolsas plásticas para la dosificación de las sustancias.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han capturado más de 2.080 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 571 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.