En el municipio de San Alberto, sur del Cesar, se presentó un nuevo hecho violento. Un hombre resultó muerto y otro herido, luego de ser blanco de un ataque con arma de fuego.

El occiso fue identificado como Holman Javier Vega Figueroa, de 26 años, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que el herido obedece al nombre de Jonathan Urley Morgado Ramírez, quien sufrió tres disparos en diferentes partes del cuerpo y se encuentra en un hospital del municipio de Aguachica, a donde fueron trasladados. Sin embargo, en el caso de Vega Figueroa, este llegó sin signos vitales.

Por información de las autoridades policiales se estableció que la comunidad dio cuenta que las víctimas se encontraban en calle 5 con carrera 2 del barrio Primero de Abril, presuntamente consumiendo sustancias psicoactivas, cuando fueron alcanzados por las balas que disparó un individuo desde una motocicleta.

En este caso la inspección técnica a cadáver fue adelantada por parte del personal de la Sijín.