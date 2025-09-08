En cumplimiento de la Operación Agamenón, Tropas de la Armada Nacional en asocio con unidades de la Policía, capturaron en el municipio de Chalán, en la subregión de los Montes de María de Sucre, a un presunto integrante del Clan del Golfo que es solicitado por un juez para responder por el delito de concierto para delinquir agravado.

Se trata de Cristian Camilo Zambrano, conocido con los alias de ‘Pollo’ o ‘Andrómeda’, y señalado de integrar la subestructura Manuel José Gaitán, del Clan del Golfo.

Su detención, de acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Sucre, se produjo mediante una diligencia de registro y allanamiento en zona urbana del municipio de Chalán.

Además de estar encargado de reportar los movimientos de la fuerza pública en esta zona también reportaba a los cabecillas para la ejecución de homicidios selectivos y coordinaba y movilizaba armas de fuego destinadas al componente militar de la organización armada.

“Con esta captura la Policía Nacional en Sucre asesta un duro golpe a la estructura criminal Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, debilitando sus capacidades logísticas y operacionales en la región”, dijo el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.

