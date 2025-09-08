El precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, denunció que en una reciente gira en el departamento del Cesar, iba a ser blanco de un atentado por sujetos que se hospedarían en el mismo hotel que él, en el municipio de Valledupar.

En un video difundido en sus redes sociales, el líder político indicó que lo han intentado asesinar dos veces. Aseguró que su equipo tiene información aportada por las mismas autoridades de que pretendían realizarle un atentado en la capital del Cesar.

“Hay chat, conversaciones y testigos, ya que al grupo que inicialmente pretendían contratar se negaron y procedieron a filtrar la información”, indicó Quintero, asegurando que habían contratado a dos sicarios. “El plan era asesinarme, pero lejos de parar la gira y de ir a Valledupar., entendemos que no podemos dejarnos ahuyentar, no puede sacarnos del territorio; el plan es matarnos porque saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones”.

Frente a estas afirmaciones desde el Departamento de Policía en el Cesar, indicaron a los medios de comunicación que la información era manejada desde la Policía Metropolitana de Valledupar, sin embargo, este medio de comunicación buscó las reacciones y no hubo respuesta.