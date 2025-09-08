Justo cuando llegaba a su residencia fue asesinado a tiros por tres criminales Marlon Rafael Bonilla Vizcaíno, de 41 años de edad y conocido con el alias de Marlín.

El hecho se presentó en la noche de este domingo 7 de septiembre en la carrera 21B con calle 82G, en un sector del barrio Me Quejo conocido como Loma Roja, en donde la víctima fijaba residencia con sus allegados.

Testigos alcanzaron a manifestar a las autoridades que Bonilla Vizcaíno fue abordado por los desconocidos hacia las 10:30 p. m. y luego se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego, acción que ocasionó la muerte de la víctima de manera instantánea.

Uniformados de la Policía y miembros del CTI de la Fiscalía, encargados de la investigación y la diligencia de levantamiento, descubrieron que los hechos pudieron haberse dado por un ajuste de cuentas por el control territorial del microtráfico, entre estructuras criminales GDCO ‘los Pepes GDCO ‘los Costeños’. Esto al conocer que la víctima, presuntamente, se relacionaba con integrantes de ‘los Costeños’ para la venta de drogas, y quienes lo balearon fueron miembros de una banda llamada ‘los 2011’, con arraigo en la zona y en alianza con ‘los Pepes’.

Fuentes judiciales señalaron que Bonilla Vizcaíno presentaba seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, dos por el delito de hurto y cuatro por porte ilegal de arma de fuego y municiones.