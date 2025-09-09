A esta hora de la mañana de este martes 9 de septiembre los pobladores del corregimiento turístico Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, en el norte de Sucre, lanzan un SOS nacional ante un gigantesco incendio que amenaza con quemar todo el sector de La Punta.

La conflagración, que no se sabe que la originó, ya consumió dos lujosas cabañas en ese sector que es uno de los más exclusivos.

Las redes sociales están inundadas de voces de la ciudadanía que claman ayuda urgente. Indican que lo que necesitan es ayuda aérea, es la única forma de acceder a esa zona rodeada del Mar Caribe.

Noticia en desarrollo...