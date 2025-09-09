Los organismos de reacción y socorro del municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, en asociación con los departamentales y nacionales, ya están activos para atender la emergencia que se registra en el sector La Punta del corregimiento de Rincón del Mar por cuenta de un voraz incendio.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez confirmó que están activos todos los protocolos de emergencia para atender el incidente y hay lanchas disponibles para el transbordo de los bomberos.

Extraoficialmente, EL HERALDO conoció que ya son 8 las lujosas cabañas y establecimientos de comercio afectados por las llamas.

La mandataria sostuvo que una vez conoció de la emergencia “se hizo el enlace inmediato con la Coordinación Departamental de Bomberos para desplegar una estrategia de acción terrestre y acuática con Guardacostas de Coveñas y bomberos de los municipios vecinos de Tolú y Toluviejo. Además, se articuló con la empresa Afinia para que suspenda el fluido eléctrico y así evitar mayores riesgos”.

Por su parte la Secretaría del Interior Municipal reportó que están realizando los controles necesarios para sofocar el incendio y minimizar los daños.

La alcaldía de San Onofre anunció que continuará trabajando en estrecha colaboración con los bomberos y las autoridades de emergencia para controlar y extinguir el incendio, al tiempo que anunció que habrá apoyo y asistencia a las personas afectadas por el incendio, y recomienda a la comunidad seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse alejada del área del incendio.