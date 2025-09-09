Por la ciudad de Sincelejo despega hoy el gran debate presidencial Caribe 2025 que promueve ‘La Fuerza de las Regiones’, un movimiento que integran 45 exmandatarios del país “que luchan contra el centralismo que tiene a media Colombia en el olvido”.

Esta visión de país descentralizado, que es la bandera de ‘La Fuerza de las Regiones’ se conocerá esta tarde de martes 9 de septiembre durante el debate que se realizará desde las 3:00 de la tarde en la sede de Cecar con la presencia de los exgobernadores y precandidatos presidenciales Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.

El movimiento que nace en las regiones surge desde la experiencia real de gobernar departamentos y ciudades, y busca materializar lo que la Constitución de 1991 prometió y nunca cumplió: autonomía y verdadera descentralización.

El precandidato presidencial nativo del departamento de Sucre, donde gobernó, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, asegura que “Colombia se fortalece desde sus regiones. Hemos gobernado territorios, sabemos entregar resultados y estamos convencidos de que unidos podemos hacer realidad esa promesa aplazada por más de tres décadas”.

Durante el debate de esta tarde ‘La Fuerza de las Regiones’ presentará los siguientes temas: Descentralización real, Control ciudadano, Desarrollo con equidad, Seguridad como pilar y Unidad nacional con diversidad.