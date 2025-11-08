Cerca de 30 arqueros provenientes de Valledupar, Cartagena, Sincelejo, Montería, Santa Marta, Riohacha y municipios como Bosconia, El Copey, Manaure, San Diego, La Jagua de Ibirico y Becerril, se reunieron para tener una participación en la Batalla de Porteros Eduardo Torres 2025.

A lo largo del evento, los arqueros disputaron intensas fases eliminatorias que pusieron a prueba su técnica y capacidad de reacción, hasta coronar a los campeones en cinco categorías: Abraham Ortiz y Eduardo Martínez (Kids), Dominic Miranda y Juan S. Ortiz (Infantil), Santiago Ladeos y Jader Estrada (Cadetes), Juan José De Ávila y Miguel Monsalve (Prejuvenil), y Gustavo Herrera junto a Lucas Melo (Juvenil).

INDER/Cortesía

En la convocatoria más de 350 espectadores acompañaron esta fiesta deportiva, consolidando este torneo como un escenario clave para el crecimiento de los guardametas de la región.

“Este tipo de iniciativas fortalecen el desarrollo deportivo en nuestra ciudad y permiten que nuestros jóvenes vivan experiencias competitivas de alto nivel. Desde el INDER seguiremos apoyando eventos que promuevan el talento local y el deporte como herramienta de transformación social”, expresó Alinson González Escorcia, director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valledupar.

