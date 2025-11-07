Luego de tres días de desaparecida, los familiares de Yeni Paola Trujillo Barbosa, pusieron en conocimiento a las autoridades sobre los hechos.

Se estableció que los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, en el barrio Las Flores, del municipio de Pelaya, en la vivienda de la víctima, hasta donde habrían llegado sujetos desconocidos y armados que se la llevaron a la fuerza.

EL HERALDO conoció que hasta el momento no hay testigos de los hechos y el único testimonio que existe es el de una hermana de Yeni Paola, quien informó a la Policía Nacional.

Según el relato, la víctima había llegado desde Morales, sur de Bolívar, donde había estado visitando a un familiar. El pasado 3 de noviembre en horas de la tarde, los sujetos desconocidos llegaron a su vivienda y preguntaron por ella argumentando entregarle una encomienda.

Al salir, habría sido tomada a la fuerza hasta subirla a una camioneta con rumbo desconocido.

“Se encuentra desaparecida, y la denuncia está puesta por desaparición no secuestro. La señora y las autoridades estaban verificando el por qué después de tres días informan a las autoridades. Por eso ya fueron activados los mecanismos de búsquedas urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación”, dijo a EL HERALDO, una fuente de El Gaula.