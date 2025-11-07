En los diferentes establecimientos comerciales del departamento del Cesar, dedicados a la venta de juguetes, la Policía Nacional, ha iniciado operativos contra el contrabando de estos elementos, en ocasión a la temporada decembrina que la fecha de mayor compra y venta.

Durante los recientes operativos y campañas de sensibilización, los uniformados de la seccional Fiscal y Aduanera, han identificado que muchos de los productos que no cuentan con etiquetado, registro sanitario ni información del fabricante o importador, elementos esenciales para garantizar que los juguetes sean seguros.

“Nuestro objetivo no es solo decomisar mercancía ilegal, sino proteger la vida y la salud de los menores. El mensaje es claro: la economía ilegal pone en riesgo no solo la seguridad de los niños, sino también la confianza del consumidor y el desarrollo del comercio formal”, señaló el comandante del Departamento de la Policía, en el Cesar, teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez,

La campaña, que se desarrolla en los principales municipios del departamento, busca que los padres, comerciantes y compradores reconozcan la importancia de adquirir productos certificados y legales.

Finalmente, las autoridades recomiendan verificar que cada empaque contenga información clara sobre el fabricante, el importador, la edad recomendada y los materiales utilizados.

Para este fin de año la Policía Nacional tendrá el lema “Compra legal, compra seguro”.