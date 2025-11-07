La Policía Metropolitana de Valledupar, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dio a conocer el cartel de los más buscados, el cual fue actualizado con 14 nuevos presuntos delincuentes, que habrían cometido hechos ilícitos en el municipio.

Estos individuos han sido identificados como: Julio Eduardo Gámez Herrera, Keiner Argüello Álvarez, Michael Johan Fernández Muñoz, Jhonatan Alexander Martínez Cordero, Jhonny Benito Valoyes Ospina, Erickson Gómez Serrano, Keiner Sthick Lemus Ávila, Nelson Orozco Reyes, Alejandro De Hoyos Maestre, Andrés Fabricio Salazar Moreno, César Elías Gracia Morales, Sergio Andrés De la Puente Castillo, Jhon Luis Pérez Ospina y Javier de Jesús Arias Alfaro.

Para esto se llevó a cabo un consejo de seguridad, en el que además se informó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por información que permita ubicar a los antes mencionados.

“Este cartel fue renovado, ya que logramos la captura del 50 % de los anteriores. Hoy presentamos 14 nuevos objetivos y pedimos el apoyo de la ciudadanía. Hemos entregado más de 90 millones de pesos en recompensas por información que ha permitido capturas”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla Vásquez.

Por su parte, el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Mauricio Torres, destacó que el cartel de los más buscado es una herramienta para fortalecer la cooperación ciudadana. “El nuevo cartel de los más buscados permite acercar a la comunidad con las autoridades y facilitar la denuncia”, indicó.

Otro de los puntos relevantes, durante la reunión, fue la adquisición de un macrocomparador balístico, herramienta que permitirá realizar el análisis de armas de fuego directamente en Valledupar, evitando su envío a otras ciudades como Medellín o Barranquilla. Esto agilizará los procesos de investigación y judicialización de delitos en la capital del Cesar.

“A esto se suma que el circuito cerrado de cámaras de seguridad funciona en un 72 %. Además, presentamos ante el Ministerio del Interior proyectos para modernizar el sistema con tecnología de punta y aumentar su cobertura. Con la Gobernación del Cesar trabajamos para consolidar el Centro Integrado de Servicios para la Policía Metropolitana de Valledupar, actualmente en proceso licitatorio para luego iniciar su funcionamiento”, señaló el alcalde Ernesto Orozco Durán.

Finalmente, las autoridades resaltaron que, gracias a las estrategias implementadas desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, junto con toda la Fuerza Pública, se ha logrado una reducción significativa de delitos: en homicidios, en lo corrido del año se han registrado 95, lo que representa una reducción del 9% frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 103 casos; en materia de hurto, la disminución es del 12 %, con 527 casos menos en comparación con el año anterior.