Tras una exhaustiva investigación interna, la Fundación Universitaria San José anunció este viernes que anuló oficialmente el título universitario de Juliana Guerrero, luego de comprobarse que la ahora viceministra de la Juventud no cumplió con los requisitos establecidos para graduarse.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre la institución universitaria informó sobre la “detección de irregularidades en el trámite del título académico” de la estudiante.

Debido al hallazgo, la universidad inició las correspondientes acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y anunció dicha investigación interna con el objetivo de determinar las inconsistencias.

“En sesión del 07 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas mencionados”, añade el comunicado.

La Fundación San José indicó además que esta información está siendo suministrada a través de su equipo legal a las autoridades competentes.