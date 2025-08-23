En un paso decisivo hacia la profesionalización del entrenamiento de arqueros en Colombia, 41 entrenadores de arqueros recibieron hoy el diploma por haber cursado y aprobado el curso de Licencia ‘A’, una certificación oficial avalada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en el marco del proceso de mejora continua del Sistema Nacional de Formación de Entrenadores, y en cumplimiento con las disposiciones de la Convención de Licencias de Entrenadores de la Conmebol.

Cabe destacar que la Fundación Universitaria CEIPA es la única Institución del Caribe, que acompaña a la FCF en este proceso de elevar el perfil de los entrenadores del país a través de la educación.

Orlando Amador Varios de los profesionales que recibieron ayer el diploma de Licencia ‘A’.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y contó con la presencia de Felipe Castro, Director de FCF Academy, quien destacó la rigurosidad académica de CEIPA.

Se destaca la participación como docentes de destacados expertos como Breiner Castillo, Robinson ‘Rufay’ Zapata, Jairo Saavedra, Edwin Lopez, Leopoldo Cañarete y Jose María Pazo, entre otros.

Además, esta corte, contó con la presencia de estudiantes destacados como Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, arquero de Atlético Nacional, Víctor Soto, exarquero profesional y Donaldo Gonzalez Barañan, entrenador de arqueros de la Selección absoluta de Panamá.

“Quiero agradecer a CEIPA y a la FCF por esta oportunidad de formarnos para ser replicadores para los nuevos arqueros del futuro”, dijo René Higuita. “Si estamos más preparados, vamos a dar más herramientas a nuestros chicos y chicas”, agregó David Ospina.