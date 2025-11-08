En las últimas horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al que calcinaron y tras asesinarlo con arma cortopunzante en el perímetro urbano de Valledupar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Lázaro Martínez, quien según la Policía, tenía anotaciones por los delitos de receptación, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, acceso carnal violento, lesiones personales, homicidio y fuga de presos.

El hallazgo se registró en el barrio Futuro de los Niños, en jurisdicción de la capital del departamento del Cesar.

Según la información preliminar, el cadáver se encontraba dentro de una habitación con quemaduras en más del 85% de su cuerpo, además de heridas a puñal en el rostro.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Valledupar, fueron los encargados de los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del homicidio.