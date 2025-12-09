Tras el cierre de las inscripciones de los candidatos al Congreso de la República, y luego de una serie de especulaciones alrededor de una posible candidatura del diputado de la oposición en el departamento de Sucre, Mario Fernández Alcocer, al Senado de la República, este al final declinó.

En diálogo con EL HERALDO el diputado sostuvo que continuará en la duma porque será candidato a la Gobernación de Sucre para el próximo período, es decir, estará en la contienda de finales del año 2027.

En cambio para estas elecciones parlamentarias su casa política, una de las más tradicionales de Sucre y que tiene en Ana María Castañeda a su máxima representante en el Congreso, apoyan la candidatura del exconcejal de Sincelejo, José Gutemberg Macea Gómez.

El candidato, que oficializó su inscripción este lunes festivo 8 de diciembre, aspira por el partido En Marcha. Es hermano del exdiputado sucreño Rafael Macea y del abogado Édgar Macea, ambos líderes políticos con gran trayectoria en el departamento. Es además cuñado de la representante Karyme Cote.