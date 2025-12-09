Cámaras de seguridad instaladas en el barrio Novalito de la ciudad de Valledupar captaron el grave accidente de tránsito en el que murió Samuel David Cabas Cuello, de 16 años, en la madrugada del lunes 8 de diciembre.

El siniestro tuvo lugar en la carrera 5 con calle 9D, hacia la 1:00 a. m. del lunes festivo, cuando miles de familias en Valledupar y el resto del país celebraba la Noche de Velitas.

Una de las cámaras registró el momento en que el carro Mazda, de placas DQP-195, dio varias vueltas, evidencia de que el conductor había perdido por completo el control del mismo. Además, se observa que el vehículo iba a alta velocidad.

No había personas en la calle en la que el carro iba sin control, por lo que los únicos afectados fueron los jóvenes que iban a bordo.

En una segunda cámara de seguridad quedó grabado el fuerte choque del Mazda contra un árbol, el cual provocó la muerte de Samuel David Cabas Cuello, heridas a dos amigos suyos y destrucción de una parte del vehículo.

Momento del accidente donde murió el joven Samuel Cabas Cuello en la madrugada de hoy en Valledupar. pic.twitter.com/cUDmRX3ujf — INTERPOLITICO (@Interpolitico) December 9, 2025

Manejaba el carro sin autorización de los padres

Sobre los momentos previos al accidente se conoció que Samuel David Cabas Cuello se encontraba junto a sus padres y demás familiares departiendo. Además, estaba en compañía de dos amigos de edades contemporáneas.

Los tres jóvenes dijeron que necesitaban un cargador para celular y un familiar les indicó que en su vehículo tenía uno que les podía servir. Fue así como los adolescentes, además de cargar el dispositivo móvil, decidieron subirse al carro, encenderlo y salir a dar un paseo por la ciudad, sin la autorización de los adultos.

Pasados un par de minutos, al propietario del automóvil le comunican que este estaba involucrado en un accidente en el barrio Novalito, con víctima fatal.

El reporte de las autoridades da cuenta de que unidades policiales fueron las primeras en llegar al lugar, y seguidamente personal del Cuerpo de Bomberos debido a que el menor de edad Cabas Cuello quedó aprisionado entre las latas retorcidas del carro y ya se encontraba sin signos vitales, por cuanto el cuerpo sin vida tenía que ser liberado.

Los otros dos menores de edad fueron identificados como Roberto Gutiérrez Bobadilla y Fabián Pumarejo Gómez; ambos presentan contusiones menores y fueron trasladados a la Clínica Médicos Centro.

Ángel Cabas, padre del fallecido indicó que todo se trató de la osadía de los jóvenes ya que el vehículo no se le prestó y lo tomaron sin permiso.

“Por situaciones de cómo son los jóvenes osados y sin respeto no nos dimos cuenta en qué momento prendieron el carro y se fueron, cuando el propietario del vehículo me dice: ‘primo estoy preocupado no veo el carro’, yo me preocupo con mayor razón porque estaba mi hijo y sus dos amigos, lo llamo y me dice: ‘no papá salimos a dar una vuelta una vuelta y estamos por la parroquial’, y le digo que se devuelva inmediatamente y que lo esperaba en el acto. Yo siempre le llamaba la atención y me obedecía”, indicó Cabas.