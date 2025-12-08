En hechos que se registraron la madrugada de este 8 de diciembre, un hombre asesinó a otro al interior de una vivienda en el barrio San Jorge, de Bosconia, en medio de un ataque de celos.

Se estableció que todo sucedió cuando Julio César Tapia Martínez, de 21 años, se encontraba junto con Wendy Johana Domínguez Hernández, de 25 años, cuando inesperadamente fueron irrumpidos por Kevin Alfonso Villalobos Palacios. Este último expareja sentimental de la mujer.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Villalobos Palacios fue el presunto agresor, al tomar un cuchillo y propinarle múltiples puñaladas a Tapia Martínez, quien salió huyendo de la vivienda en busca de ayuda y se desplomó desnudo en el andén de la calle.

El agresor igualmente hirió de una puñalada en el tórax a Wendy Johana, quien fue trasladada a la Clínica Sinais Vitais, y se encuentra en condiciones estables.

Versiones de las autoridades indicaron que esta mujer no quiso sostener más una relación amorosa con Villalobos Palacios, quien se habría llenado de celos y rabia al verla con otro hombre. Otra de las hipótesis que se conocieron es que se trataría de una infidelidad por parte de la mujer.

En este hecho funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver, al mismo tiempo que dispusieron de un grupo especial para dar con ubicación y captura del responsable.