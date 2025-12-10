Roberto Gutiérrez Bobadilla y Fabián Pumarejo Gómez; ambos adolescentes y amigos del joven fallecido Samuel David Cabas Cuello, se encuentran fuera de peligro luego de sufrir lesiones menores en el accidente de tránsito que sufrieron el pasado 8 de diciembre en horas de la madrugada, en la carrera 5 con calle 9D, del barrio Novalito de Valledupar, Cesar.

Allegados a la familia Cabas indicaron que los menores de edad fueron trasladados en ambulancias a la Clínica Médicos Centro, donde informaron que la lesiones no fueron de gravedad. Gutiérrez Bobadilla sufrió laceraciones en las manos y Pumarejo Gómez pequeñas contusiones en la espalda.

De acuerdo a los vídeos de las cámaras de seguridad que grabaron el momento del accidente, tras el fuerte impacto los sobrevivientes lograron salir por sus propios medios del vehículo Mazda de placas DQP-195, mientras que Cabas Cuello quedó sin vida de manera inmediata atrapado entre las latas retorcidas del automóvil.

Asimismo se conoció que si bien los dos menores de edad están fuera de peligro, se encuentran en shock al saber que su amigo perdió la vida.

Entre tanto el sepelio de Samuel David Cabas Cuello se llevó a cabo la mañana de este miércoles 10 de diciembre en medio del dolor de sus familiares y amigos. Su padre Ángel Cabas y su hermano Iván Cabas, no lograban contener las lágrimas y tristeza por la irreparable pérdida.

Como se recordará el siniestro vial sucedió cuando los tres jóvenes tomaron el carro sin permiso de los adultos, luego que un familiar,- primo de Ángel Cabas’, les dio las llaves del automóvil para que cargaran un celular, no para salieran a dar un paseo.

Minutos más tarde las autoridades les avisaron que los jóvenes habían sufrido un grave a accidente.