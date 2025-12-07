Un individuo murió abatido por uniformados de la Policía, luego de que le quitara la vida un hombre en atentado a bala en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Ángel Muñoz De La Rosa, de 23 años, quien era mototaxista y tenía una anotación por el delito de homicidio, según la entidad policial.

Según la información preliminar de la Policía, el caso se registró en la noche de este sábado 6 de diciembre, en jurisdicción del barrio Los Fundadores, hasta donde llegó el sicario a bordo de una motocicleta y le disparó a la altura de la cabeza a Muñoz De La Rosa, quien fue trasladado en una ambulancia hasta la sala de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDV, donde los galenos en turno indicaron que ingresó sin signos vitales.

El sonido de la detonación del proyectil alertó a una patrulla de la Policía que se encontraba a pocos metros de la escena y sorprendieron al sicario cuando se disponía a huir. Lo que generó un intercambio de disparos en el que terminó lesionado el presunto verdugo de Muñoz De La Rosa, quien fue trasladado por los uniformados a la clínica Alta Complejidad, donde oficializaron su muerte tras llegar sin signos vitales.

Se conoció que a este último durante la inspección técnica a cadáver realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, la cual quedó bajo custodia.

