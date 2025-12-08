Un policía adscrito al grupo GOES de la Policía Nacional, perdió la vida al sufrir un siniestro vial en zona rural del municipio de Pelaya, sur del departamento del Cesar.

Lea también: Capturado en Coveñas el presunto responsable de decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas

El reporte de las autoridades indicó que el caso tuvo ocurrencia en la vereda El Trebol, donde ocho policías realizaban la verificación de presión sobre el poliducto Pozos colorados Galán. En medio de las labores, encontraron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes al notar la presencia policial emprende la huida.

De manera inmediata el personal uniformado inició una persecución y de manera repentina, el conductor del vehículo oficial perdió el control del vehículo hasta terminar volcados.

Lea también: Muere joven de 16 años en Valledupar tras accidente con un vehículo que manejaba sin autorización

Debido a los fuertes golpes perdió la vida el patrullero Diego Caraballo Chamorro. También resultaron heridos el intendente Daniel Pedraza Mendoza, con contusiones en la espalda; patrullero Carlos Rivera Sandoval, con múltiples fracturas; patrullero Mario Alberto Ballestas, lesiones en el rostro; Francisco Montero Agudelo, con trauma en el rostro y el patrullero Michael Aycardi Goenag, con trauma en codo y pie derecho.

Los sobrevivientes señalaron que en medio de la persecución escucharon detonaciones de armas de fuego, sin embargo, ninguno registra lesiones por disparos.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad