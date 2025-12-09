Como Judy Milena Agredo Idárraga fue identificada la mujer que murió ahogada en el sector conocido como La Aguja, en el corregimiento de Taganga, jurisdicción de Santa Marta, mientras tomaba clases de buceo.

La tragedia ocurrió en octubre de este año, y según testigos del hecho, la mujer, quien se desempeñaba como docente, hacía parte de la actividad turística cuando empezó a presentar algunas dificultades dentro del agua.

Aunque el instructor logró sacarla del agua y trasladarla hasta un centro asistencial, galenos de turno señalaron que la docente payanés ya no tenía signos vitales.

Ahora, a dos meses de la muerte de Judy Milena, su esposo, Alejandro Calambas, relató al programa Séptimo Día cómo sucedieron los hechos y denunció negligencia en el procedimiento de rescate, así como en los equipos con los que contaba la empresa Barracuda Dive Center, encargada de impartir el curso.

“Si hubieran tenido los elementos y la idoneidad para la atención en primeros auxilios, yo creo que a mi esposa la hubieran podido salvar”, dijo Calambas al medio antes citado.

La mujer, quien tenía una hija de 11 años, había viajado junto a su familia para disfrutar de unas vacaciones en el Parque Nacional Natural Tayrona, y en medio de la excursión, la pareja contrató un minicurso de buceo por 330.000 pesos por persona con dicha empresa, ubicada en Taganga, que según Calambas, promocionaba instructores certificados por la Asociación Mundial de Buceadores.

El hombre relató además que el 6 de octubre de 2025, día en el que ocurrió la tragedia, fueron recibidos por el administrador de la empresa, identificado como Santiago, y posteriormente por el instructor Fernando Enrique Waldron, quien acompañaría a los tres y a una turista más durante las dos inmersiones incluidas en el paquete.

Sin embargo, el esposo de la víctima aseguró al programa antes citado, que el instructor solo les dio una capacitación breve y después se distrajo con la otra turista.

“Estaba preocupado por la señorita que estaba con nosotros, quería impactarla y al momento de hacer eso nos dejaba a nosotros al lado”, enfatizó, señalando que la primera inmersión transcurrió con normalidad, pero en la segunda, solo él y su hija emergieron a la superficie y su esposa no lo logró.

Calambas aseguró que le pidió al instructor que descendiera de inmediato para buscarla, sin embargo este insistió en que ella aparecería por su cuenta: “Él me decía: ‘Tranquilo, Alejandro, que ella ya va a salir’”, dijo.

Narró que pasaron cerca de 20 minutos antes de que Waldron localizara a su esposa y la llevara a la superficie.