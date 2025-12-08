En horas de la madrugada de este 8 de diciembre, fue asesinado un hombre durante un atentado sicarial en jurisdicción del municipio de Villanueva, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Elkin Fragozo Vázquez, muy popular en la comunidad villanuevera.

El homicidio se registró en la carrera 8 entre calle 17ª y 18, jurisdicción del barrio Hormigueral.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el mencionado se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento abierto al público, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, se le acercó y le disparó a la altura de la cabeza y tórax, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, al baleado los presentes lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital E.S.E. Hospital Santo Tomás, a donde llegó sin signos vitales, de acuerdo al parte médico.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes en inspección. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía iniciaron las labores para establecer los móviles del homicidio.