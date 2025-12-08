Un nuevo atentado bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de un hombre en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Richard Pinto Díaz, de 31 años, conocido como ‘Gordo Corolla’, quien se ganaba el sustento diario con el oficio de mecánico y era natural de la municipalidad en mención.

El homicidio se registró en la tarde de este 7 de diciembre, ‘Día de las Velitas’, en una vivienda ubicada en la calle 27 con carrera 6, del barrio Cristo Rey.

Según la información preliminar entregada por la Policía, hasta la casa de la víctima llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero descendió de la misma, sacó un arma de fuego, ingresó a la vivienda, le propinó varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax, salió, se subió al vehículo y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Aunque los familiares intentaron auxiliar a la víctima, se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Minutos después llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía, que se encargó de la inspección judicial. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio.

Finalmente, la entidad policial reveló sobre la víctima que tenía anotaciones en el año 2023 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que investigan si tendría relación con su muerte.