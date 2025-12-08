El presidente Gustavo Petro pidió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que identifique a unos cuerpos que aparecieron en una playa de La Guajira y sugirió que podrían ser personas muertas en bombardeos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el mar Caribe.

El mandatario compartió en su cuenta de X (antes Twitter) fotografías y videos de dos cuerpos sin vida en las playas de Puerto López, en la Alta Guajira, zona fronteriza con Venezuela.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de La Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela”, escribió el jefe de Estado en la red social.

Gustavo Petro hizo la petición luego de que la cadena pública de televisión ‘RTVC’ publicara los relatos de los pobladores de Puerto López sobre el hallazgo de los cadáveres y el temor por los bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Un habitante de Puerto López aseguró que desde esta población se escuchan las detonaciones de los ataques militares de EE. UU. a lanchas cerca de las costas de Venezuela, por lo que temen que los cuerpos hallados en las playas sean víctimas de bombardeos.

En ese sentido, el presidente Petro advirtió en X: “Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia por la posible ejecución extrajudicial de un pescador colombiano durante uno de los bombardeos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en aguas internacionales.

De acuerdo con la CIDH, la petición fue entregada por el abogado Daniel Kovalik, abogado estadounidense del presidente Gustavo Petro.

La denuncia es por la muerte de Alejandro Carranza, de 42 años, quien habría fallecido durante una de las operaciones militares estadounidenses en el Pacífico oriental cerca de Colombia, el abogado Kovalik actúa en representación de la familia de la víctima.

Los ataques con misiles han recibido de parte de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas estadounidenses serios cuestionamientos legales, pidiendo un mayor escrutinio.

La demanda ante la CIDH, que fue divulgada el martes por el medio The Guardian, detalla que el 15 de septiembre Estados Unidos “bombardeó la embarcación” de Carranza cuando navegaba en el Caribe frente a la costa colombiana.

“No era un barco cargado de droga. No, salió a pescar marlines y atunes”, insistió Kovalik durante una entrevista con medios estadounidenses.

La solicitud cita como evidencias de la ejecución extrajudicial dos artículos periodísticos de New York Times y del Washington Post sobre las denuncias de la familia y declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, acerca de los bombardeos.