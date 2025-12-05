Ya son 22 los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra presuntas “narcolanchas” en el mar Caribe y el océano Pacífico, con un saldo de al menos 86 supuestos “narcoterroristas” muertos, desde el inicio de las operaciones en septiembre pasado.

El diario estadounidense ‘The Washington Post’ ha revelado en las últimas semanas detalles desconocidos de los bombardeos, como que en el ataque del 1 de septiembre las fuerzas armadas estadounidenses se percataron, tras lanzar un primer misil, que dos tripulantes se aferraban en el agua a restos de la embarcación, por lo que atacaron de nuevo para rematarlos.

El comandante a cargo del operativo, según los reportes, ordenó el segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación, en la que en total murieron 11 personas.

Este ataque, el 1 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”, según las fuentes citadas por los medios ‘The Washington Post’ y ‘CNN’.

Pete Hegseth defendió los bombardeos asegurando que “son legales bajo la ley de EE. UU. y la internacional”, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales’. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidenses”, publicó Hegseth en sus redes sociales.

Al respecto, el presidente Donald Trump aseguró el miércoles que hará público el segundo video del polémico ataque que el Ejército estadounidense realizó contra una supuesta narcolancha el 1 de septiembre.

“No sé qué es lo que tienen (en el Pentágono), pero sea lo que sea, sin duda lo publicarán. No hay problema”, aseguró Trump tras ser preguntado por la prensa sobre el asunto.

Preguntado por si apoya la decisión de “matar a supervivientes”, Trump dijo: “Apoyo la decisión de destruir los botes y quienquiera que pilote esos botes”.

“Quienes piloten esos botes, es culpable de intentar matar a personas en nuestro país”, añadió.

Bombardeos frente a Buenaventura

En su investigación periodística, ‘The Washington Post’ presentó un mapa que revela las zonas en las que EE. UU. habría lanzado cada ataque.

Según el mapa, cuatro de los bombardeos ocurrieron frente en las costas de Buenaventura, el municipio que tiene el principal puerto marítimo de Colombia, en el océano Pacífico.

Otros dos ataques habrían tenido lugar entre Colombia y Ecuador, al parecer contra narcolanchas del ELN, entre el 22 de octubre y el 04 de noviembre de este año.