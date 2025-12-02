El exfutbolista colombiano Faustino ‘Tino’ Asprilla volvió a generar risas entre sus seguidores con un peculiar video publicado en su cuenta de TikTok, en medio de las recientes operaciones que adelanta el gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

En el video se ve al exdelantero de la Selección Colombia disfrutando en una lancha. Aunque no se precisa la ubicación exacta, Asprilla hace un insólito llamado al entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Asimismo, entre risas, el ‘Tino’ asoma su cabeza por la lancha y asegura que no está transportando sustancias ilegales, sino “cultivos de papa”, pidiendo que no lo intercepten.

“Soy yo. No me vayas a pelar todavía, Donald Trump. Voy cargado, pero de papa”, se le escucha decir.

El video, publicado este lunes 1 de diciembre en su cuenta de TikTok, se volvió viral de inmediato, generando cientos de comentarios donde los usuarios destacaron el característico sentido del humor del exjugador.

“Nos hizo la navidad el Tino jajajaja”, “Tino es un personaje”, “nadie absolutamente nadie: EL TINO”, fueron algunos de los comentarios.