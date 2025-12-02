El lunes 1 de diciembre la exitosa telenovela ‘Chepe Fortuna’, estrenada en 2010, regresó a las pantallas del canal ‘RCN’, reavivando en los espectadores las fuertes emociones que les produjeron los personajes de esta producción.

La intensa historia de amor entre Chepe Fortuna y Niña Cabrales se tomó el horario de 8:00 a 9:00 de la noche en el canal de las tres letras, de lunes a viernes, entrando a competir por el rating en ese horario con el reality ‘Desafío Siglo XXI’ de ‘Caracol Televisión’.

Le telenovela, muy querida entre los colombianos, presenta la historia de Chepe Fortuna y Niña Cabrales, cuyo amor se ve afectado por la diferencia de clases sociales, siendo él un humilde pescador y ella una ecologista nacida en una familia adinerada de la costa Caribe colombiana.

Después de 15 años del estreno de ‘Chepe Fortuna’, muchos fanáticos de la producción le han perdido el rastro a los actores que dieron vida no solo a los protagonistas, sino también a personajes secundarios que se ganaron el cariño de los televidentes.

Cómo se ven actualmente los actores de ‘Chepe Fortuna’

Taliana Vargas

La samaria Taliana Vargas fue quien dio vida a Niña Cabrales. Tres años antes se coronó como Señorita Colombia 2007-2008, por lo que representó al país en Miss Universo 2008, logrando el segundo lugar como Virreina universal de la belleza. Después de ‘Chepe Fortuna’ protagonizó ‘Rafael Orozco, el ídolo’ (2012), ‘Fugitivos’ (2014) y ‘Mujeres asesinas’ (2016).

En la actualidad tiene 37 años y funge como primera dama de la ciudad de Cali por ser esposa del alcalde Alejandro Éder, con quien tiene dos hijos: Alicia y Antonio. Su belleza sigue siendo admirada en redes sociales, en las que Taliana Vargas comparte fotografías y videos en los que aparece disfrutando de su familia y muestra proyectos sociales en los que participa.

Javier Jattin

El barranquillero Javier Jattin fue el encargado de interpretar a Chepe Fortuna. El actor ha participado además en producciones como ‘Tarde lo conocí’, ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Enfermeras’.

Por su papel de Chepe fue ganador del Premio TVyNovelas a Mejor actor protagónico de telenovela, en el año 2011. También ha actuado en películas como ‘La vida inmoral de la pareja ideal’ (2016) y ‘La Casa de las Flores: la película’ (2021).

Actualmente tiene 42 años y reside en Florida, Estados Unidos.

Catalina Londoño

Quizá el papel más recordado por los colombianos de la actriz Catalina Londoño es el que hizo en ‘Chepe Fortuna’. Sin duda uno de los personajes más queridos de esta telenovela es Reina Carolina, interpretado por la cartagenera, hoy de 45 años.

Después se le vio en producciones como ‘El comandante’ (2017), ‘Garzón’ y ‘La ley del corazón 2′ (2018). Igualmente fue participante de un reality: ‘Survivor: La isla de los famosos’, en 2023.

En su trayectoria en cine se cuenta su participación en Estrella fugaz (2008), El paseo 5 (2018) y La sucursal (2019), entre otras.

Pedro Palacio

El barranquillero Pedro Palacio, hoy de 47 años, interpretó a Aníbal Conrado, el antagonista principal en ‘Chepe Fortuna’. En 2011 ganó el Premio TVyNovelas a Mejor actor antagónico de telenovela por este personaje.

En su carrera también figuran producciones como ‘El día de la suerte’, ‘Sala de urgencias’, ‘Pambelé’, ‘Enfermeras’ y ‘Leandro Díaz’, entre otras.

También ha participado en varios realities: ‘Protagonistas de novela’ (2002), ‘La isla de los famosos’ (2004), ‘MasterChef Celebrity’ (2019) y ‘Duro contra el mundo’ (2023).

Instagram @palaciopedro Pedro Palacio, actor de ‘Chepe Fortuna’.

Lorna Cepeda

La actriz cartagenera Lorna Cepeda, de 55 años, dio vida a ‘La Celosa’ en la telenovela. También fue participante de ‘MasterChef Celebrity’, pero en 2021.

Entre las producciones en las que ha actuado están: ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘El man es Germán’, ‘Los Briceño’, ‘Enfermeras’, ‘Pa’ quererte’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras.

Mientras que en cine se le ha visto en ‘Donaire y Esplendor’, ‘Periodo de prueba’, ‘El que se enamora pierde’ y más.

Rodrigo Candamil

Recordado por su papel como Lucas de la Rosa, en ‘Chepe Fortuna’, el actor caleño Rodrigo Candamil, de 49 años, fue visto este año participando en ‘MasterChef Celebrity’.

Sus últimos proyectos de televisión han sido: ‘Betty, la fea: la historia continúa’, ‘Tía Alison’, ‘A grito herido’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Verdad oculta’.