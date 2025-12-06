Javier Jattin es un rostro familiar para miles de televidentes colombianos por su participación en la icónica novela Chepe Fortuna.

Pero su historia va mucho más allá de la actuación. Aunque alcanzó fama en la televisión, su camino profesional ha estado marcado por cambios. Después de 15 años del estreno de la novela ha cambiado mucho su vida.

Desde 2022, cuando terminó su paso por Enfermeras, Jattin decidió apartarse de las cámaras. Él mismo ha explicado que necesitaba un periodo de introspección para replantear prioridades.

'Chepe Fortuna' vuelve al horario estelar

Hoy dedica su tiempo a escribir, explorar nuevas ideas y desarrollar proyectos orientados a generar bienestar e inspiración en otras personas. La pintura volvió a ocupar un lugar central en su vida, tal como lo deseaba desde su juventud.

¿Quién es Javier Jattin?

Javier Jattin nació el 24 de abril de 1983 en Barranquilla. Su familia es fruto de dos herencias muy distintas como lo es la ascendencia turca, llegada al Caribe con la segunda gran ola migratoria.

Y raíces españolas, provenientes de familiares que arribaron a Colombia después de la guerra civil. Desde niño se sintió atraído por el dibujo y la observación. Solía practicar retratos y figuras inspirándose en animales que veía en televisión, lo que sembró en él una sensibilidad artística que lo acompañaría siempre.

Aunque siempre quiso dedicarse al arte, antes de entrar al mundo del entretenimiento estudió arquitectura como parte de un acuerdo familiar.

Paralelamente, comenzó en el modelaje y en comerciales, un camino que terminó abriéndole las puertas de la actuación.

Su rostro se hizo popular gracias a Chepe Fortuna, producción que lo lanzó al reconocimiento nacional y le permitió mostrar su talento actoral. A partir de allí, su carrera tomó impulso, pues en 2012 dio el salto a México, donde trabajó para Televisa en La mujer del Vendaval.

Residió por temporadas en México y Estados Unidos, consolidando su presencia internacional. Hizo parte de producciones que llegaron a plataformas como Netflix.

¿Dónde ver Chepe Fortuna actualmente?

El Canal RCN volvió a transmitir Chepe Fortuna a las 8:00 p. m. como parte de su programación decembrina.

Y si no puedes ver algún capítulo, puedes encontrar todos los episodios en la app de Canal RCN, disponible de forma gratuita para ver donde y cuando quiera.