Los Shelby nunca se van del todo. Tras poner punto final a la serie ‘Peaky Blinders’ en 2022, Steven Knight encontró una puerta abierta en la propia figura de Tommy Shelby. Y Cillian Murphy, ahora con un Óscar en su historial, también.

Y este viernes Netflix ha revelado que la nueva película, secuela de la historia, está programado para el 6 de marzo de 2026 en cines seleccionados y el 20 de marzo en Netflix. Una vuelta esperada y anunciada, como siempre, por orden de los Peaky Blinders.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo”, dijo Cillian Murphy, quien con esa frase confirmó su regreso a un universo que lo marcó durante casi una década, esta vez desde una película que expande la historia sin repetirse.

Peaky Blinders: El hombre inmortal sitúa la acción en Birmingham en 1940. El país está sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial y esa convulsión obliga a Tommy a regresar de un exilio que se había impuesto para salvarse de sí mismo. Lo que encuentra no es únicamente un conflicto global: también un ajuste de cuentas íntimo que lo obliga a revisar su legado, tomar decisiones que afectan a su familia y definir si está dispuesto a sostener lo construido o a prenderle fuego.

Knight ha sido claro sobre el tono de esta etapa: “El país está en guerra y, por supuesto, nuestros Peaky Blinders también”. Desde la serie ya había apuntado a un territorio más áspero, y la película, según él mismo, será un capítulo “sin freno”, que empuja a los personajes a un escenario de confrontación total.

La producción, realizada en asociación con BBC Film y dirigida por Tom Harper, quien ya había trabajado en la primera temporada de la serie, reúne a un elenco que mezcla rostros conocidos con figuras nuevas. Murphy lidera el reparto acompañado de Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan y Stephen Graham.

Para los seguidores de la serie, ver a varios de ellos regresar es una señal de continuidad, mientras que los nombres incorporados abren posibilidades sobre la dirección de la historia.

El primer vistazo, revelado por Netflix, muestra a un Tommy más sombrío, acorde al contexto bélico que atraviesa la película. Caballos, niebla y una atmósfera densa recuerdan que, aunque el mundo haya cambiado, la lógica de los Peaky Blinders sigue siendo la misma: moverse entre sombras, lealtades y decisiones que no permiten marcha atrás.