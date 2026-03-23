Desde el pasado 20 de marzo ya los fans disfrutan de la final en película de Peaky Blinders: El hombre inmortal, en Netflix.

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La historia de Thomas Shelby llega a su desenlace, la producción de Netflix que marca el cierre definitivo del universo creado por Steven Knight.

En el guion del primer episodio de la 3ª temporada de #PeakyBlinders no se especificaba que Thomas Shelby debía empujar al camarero. Murphy dijo que solo había una acotación escénica que decía: “Esta es la vez que hemos visto a Tommy Shelby más enfadado”.

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El filme, protagonizado por Cillian Murphy, retoma la historia tras los eventos de la serie y presenta un desenlace marcado por la violencia, la culpa y el destino inevitable del líder de los Shelby.

Esta nota es definitivamente una alerta para spoiler, así que si no la ha visto, siga su camino. Ahora bien, desde el comienzo, la película muestra a un Tommy completamente aislado, lejos del poder y de su familia.

MATT SQUIRE/Cortesía Netflix Cillian Murphy, protagonista de la serie original, será productor ejecutivo.

A diferencia de otras etapas del personaje, aquí se enfrenta a sus propias decisiones, especialmente a un hecho que lo atormenta profundamente como la muerte de su hermano. Este giro rompe con la esencia que definió al personaje durante años, ya que su principal justificación siempre fue proteger a los suyos.

El desarrollo de la trama está marcado por varias muertes clave dentro de la familia Shelby. Por un lado, Arthur Shelby ya no forma parte de la historia, mientras que Ada Shelby se convierte en el último vínculo emocional de Tommy.

THOMAS SHELBY: "Once, i nearly got fucking everything, but nearly doesn't count, but throughout it all, i had me family, we are reunited now, in whichever place will have us, burn my body, let the ash blow, I AM FREE"😭#PeakyBlinders #TheImmortalMan pic.twitter.com/9rnkPvPjhP — sanmeyo (@oyemnassxo) March 20, 2026

Sin embargo, su asesinato repentino en plena calle refuerza el tono oscuro del filme y evidencia la crudeza del contexto en el que se desarrolla la historia. A pesar de su aislamiento, Thomas Shelby vuelve a la acción cuando su hijo Duke enfrenta problemas. Este regreso lo lleva a enfrentarse a nuevos enemigos, entre ellos una figura vinculada al nazismo que representa una amenaza directa.

El clímax llega con el enfrentamiento definitivo, donde Tommy resulta gravemente herido. Consciente de que no sobrevivirá, toma una última decisión que define su arco como personaje.

Thomas shelby remembers his life in final moments before dying and his final words were "In the bleak, midwinter" i cannot stop my tears😭#PeakyBlinders #TheImmortalMan pic.twitter.com/jAVUsBB0VN — sanmeyo (@oyemnassxo) March 20, 2026

Aunque la película representa el final de uno de los personajes más icónicos de la televisión reciente, la recepción ha sido mixta.

Algunos consideran que el desenlace es coherente con la evolución de Thomas Shelby, mientras que otros señalan que la historia carece de la profundidad que caracterizó a la serie original Peaky Blinders.