Melissa Martínez volvió a referirse a su divorcio con Matías Mier en una reciente entrevista emitida esta semana en ‘Se Dice de Mí’, donde repasó uno de los momentos más sensibles de su vida sentimental. La comunicadora, hoy vinculada a ESPN, relató que el golpe no estuvo solo en la separación, sino en la manera en que su intimidad resultó expuesta ante la opinión pública.

Más que centrarse únicamente en la ruptura, Melissa Martínez describió cómo la atención pública terminó agravando ese momento personal. En la entrevista, sostuvo que ver su historia convertida en tema de conversación en medios y redes fue una de las cargas más difíciles de procesar.

“Lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, sentir que la persona que debía cuidarme en ese momento, no me cuidó”, afirmó la periodista.

Así se enteró Melissa Martínez de la infidelidad de su exesposo Matías Mier

Uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación fue la manera en que la periodista reconstruyó el instante en que comenzó a entender lo que ocurría en su matrimonio. Según relató, todo empezó con una llamada al celular de su entonces esposo en plena madrugada.​

“Me enteré de dos formas. Estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada”, dijo en el programa. Después, agregó que la confirmación llegó con la publicación de una fotografía en una revista de entretenimiento.​

La periodista explicó que, tras esa primera señal, una imagen publicada en una revista de chismes terminó de confirmar la situación que enfrentaba. “Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”, expresó durante la entrevista.

Después de ese descubrimiento, Martínez contó que tuvo una última conversación con Matías Mier, que describió como corta y atravesada por la presión de verse ya expuesta en redes sociales. Según contó, cuatro días después de ese intercambio ya había firmado el divorcio.​

La separación de la pareja se había hecho pública en septiembre de 2022, cuando el futbolista informó que ambos seguirían por caminos separados.​

El drama amoroso de Melissa Martínez no terminó con la firma del divorcio

Aunque el divorcio avanzó rápido, la periodista dejó claro que el cierre emocional tomó más tiempo. En la conversación, confesó que sintió la ausencia de una disculpa y que tuvo que asumir sola buena parte de ese proceso.​

“A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa… Me tocó cerrar sola”, afirmó. También relató que pocos días después comenzó terapia, en medio de la necesidad de reorganizar su vida tras la ruptura.