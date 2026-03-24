El futbolista uruguayo Matías Mier habría reaccionado en tono de burla a la reciente entrevista que concedió su exesposa, la periodista deportiva soledeña Melissa Martínez, en el programa ‘Se Dice de Mí’, de ‘Caracol Televisión’, espacio en el que habló sobre su separación.

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Instagram @melissamartineza Melissa Martínez habló de cómo vivió la infidelidad de Matías Mier.

La comunicadora se refirió en la entrevista al momento en que descubrió la infidelidad por parte de Matías Mier y de cómo la “exposición” mediática le afectó emocionalmente en el proceso de duelo por la ruptura.

“Lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, sentir que la persona que debía cuidarme en ese momento, no me cuidó”, afirmó la periodista en ‘Se Dice de Mí’.

Así se enteró Melissa Martínez de la infidelidad de su exesposo Matías Mier

Sobre el engaño de Mier, que habría sido con su actual esposa Valentina Rendón, Melissa dijo que se enteró “de dos formas”.

“Estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada”, dijo en el programa. Después, agregó que la confirmación llegó con la publicación de una fotografía en una revista de entretenimiento.​

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Después de ese descubrimiento, Martínez contó que tuvo una última conversación con Matías Mier, que describió como corta y atravesada por la presión de verse ya expuesta en redes sociales. Según relató, cuatro días después de ese intercambio ya había firmado el divorcio.​

La separación de la pareja se hizo pública en septiembre de 2022, cuando el futbolista informó que ambos seguirían por caminos separados.​

Reacciones de Matías Mier y Valentina Rendón a declaraciones de Melissa Martínez

La versión entregada por Melissa Martínez en el programa televisivo habría desatado la reacción de Matías Mier en redes sociales. El futbolista publicó en su ‘historia’ de Instagram “jajaja” sobre un fondo negro.

La onomatopeya fue acompañada con el audio de la canción ‘Ya supérame’, que contiene frases como: “Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también”.

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“Ya supérame, y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí”, también se escucha en la canción que acompañó la publicación.

Mientras que Valentina Rendón, esposa y madre del hijo de Matías Mier, publicó en ‘historias’ de Instagram un video del uruguayo cargando a su bebé.

“‘El peor hombre del mundo’, un día cualquiera”, escribió Rendón sobre el video.