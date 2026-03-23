El cierre del Festival Estéreo Picnic 2026 el pasado domingo 22 de marzo, dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana con el concierto de Sabrina Carpenter.
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Una de las escenas que se hizo viral en redes sociales fue el “arresto” durante su canción Juno, en la cual eligió a la artista Doechii.
En medio de su espectáculo, la cantante estadounidense incluyó a la rapera dentro de una de sus dinámicas más populares en tarima, generando una reacción inmediata en sus fanáticos que llenaron el Parque Simón Bolívar.
Durante la interpretación de uno de sus temas más reconocidos, Carpenter retomó su ya conocida dinámica escénica en la que “detiene” simbólicamente a alguien del público o del entorno del show. Esta vez, la elegida fue Doechii, quien había participado previamente en el festival.
La presentación de Sabrina Carpenter fue mágico para sus fans. Durante cerca de hora y media, la artista interpretó algunos de sus éxitos más populares.
¿Quién es Doechii?
Doechii, cuyo nombre real es Jaylah Hickmon, se ha posicionado como una de las artistas emergentes más destacadas del momento. Su crecimiento en plataformas digitales y el impacto de sus canciones la han llevado a consolidarse dentro de la industria musical.
Nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa, Florida, en Estados Unidos. Se hizo muy viral con su canción ‘Anxiety’.