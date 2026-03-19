Entre el 20 al 22 de marzo, la capital del país será el epicentro de uno de los festivales musicales más importantes: el Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP). Se espera la asistencia de más de 170.000 personas, quienes activarán una cadena de consumo que va más allá de los escenarios, dejando a la ciudad un impacto económico superior a los $190 mil millones de pesos.

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Asimismo, según las cifras de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el impacto económico total del festival podría alcanzar los $194.766 millones, resultado de la combinación entre el gasto directo de los asistentes y los efectos indirectos en la economía local.

El gasto directo será el componente principal, estimado en $146.246 millones, repartido en cinco categorías: boletería, alimentación, transporte, compras y alojamiento. La boletería lidera este aporte, con un total de $81.972 millones y un gasto promedio de $951.505 por asistente, sin contar el consumo dentro del evento.

“Hay una concentración significativa en servicios como alojamiento y una participación relevante de visitantes no residentes, lo que indica que el festival está generando demanda nueva y no solo redistribuyendo consumo local. Es un festival que, en términos económicos, combina intensidad de gasto, atracción de turismo y capacidad de arrastre sectorial en un periodo muy corto”, expresó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la SDDE.

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Además, cada asistente gastaría más de $1,3 millones, aunque los valores varían según el lugar de procedencia. Los residentes en Bogotá gastarían cerca de $1,1 millones, mientras que quienes vienen de otras ciudades o del exterior superarían los $1,7 millones, principalmente por alojamiento y mayor consumo en alimentación, transporte y compras dentro del festival.

El turismo es un factor clave: se estima que el 32,3 % de los asistentes provenga de fuera de Bogotá o del país, aumentando la demanda de servicios estratégicos. El alojamiento lidera este gasto, con un impacto directo cercano a $25.712 millones, seguido por compras y merchandising, que sumarían más de $10.172 millones.

Finalmente, el efecto económico del FEP representa alrededor del 0,17 % del PIB trimestral de Bogotá, demostrando su relevancia dentro de la actividad económica local. Más allá de la música, el festival se consolida como un evento capaz de movilizar sectores estratégicos y de posicionar a la capital como un destino clave en el circuito de festivales.

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