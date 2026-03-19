La Unión Sindical Obrera (USO) ha solicitado formalmente que Ricardo Roa sea apartado de la presidencia de Ecopetrol.

Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que esta exigencia responde a un “clamor” y un “sentir creciente” entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías.

De acuerdo con el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.

“El argumento radica en la necesidad de proteger la estabilidad y la imagen de la empresa más importante de los colombianos. Al cotizar Ecopetrol en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York, la confianza de los mercados es fundamental para su sostenibilidad”, dijo Ravelo.

En diálogo con Blu Radio, planteó que apartarlo del cargo permitiría que concentre sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de investigaciones penales, disciplinarias y administrativas.

Aseguró que si Roa permanece al frente de la compañía petrolera, el sindicato empleará varias medidas y “movilizará a los trabajadores”, por lo que considera opciones que incluyen una huelga.

“Estamos dispuestos a movilizar a los trabajadores si la permanencia del doctor Ricardo Roa genera inestabilidad para nuestra empresa. Vamos a movilizar a los trabajadores”, aseguró el dirigente sindical.

Por último, la USO hizo un llamado directo a la junta directiva de Ecopetrol para que actúe en defensa de los intereses de la compañía.

Junta de Ecopetrol se reúne para tomar decisiones clave

La Junta Directiva de Ecopetrol se reúne en este momento y podría anunciar este jueves decisiones clave sobre la presidencia de Ricardo Roa, en medio de investigaciones judiciales en su contra.

En ese sentido, la junta enfrenta tres alternativas principales: respaldar la gestión de Roa con un seguimiento especial y riguroso de su situación legal, solicitarle una licencia temporal, o pedir directamente su renuncia para proteger la reputación y estabilidad de la empresa.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha ejercido una férrea defensa, por medio de su cuenta de X, a Ricardo Roa. El jefe de Estado lanzó señalamientos y cuestionamientos contra Johnny Giraldo, el encargado de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol.

Además de señalarlo por presuntamente estafar a la entonces senadora Piedad Córdoba, insistió en que Giraldo trató de incluir dineros extranjeros a la campaña presidencial de 2022.

“Sabemos la presión de particulares tratando de controlar el grupo empresarial de Ecopetrol antes de las elecciones”, indicó Petro.