Aria Vega se robó todas las miradas en el Festival Estereo Picnic este sábado con una presentación inolvidable en el escenario Smirnoff, donde cientos de asistentes se acercaron para disfrutar de un espectáculo que combinó música, baile y energía.

Lea aquí: Aria Vega debuta este sábado en el Festival Estéreo Picnic

Con una conexión única con el público, Aria Vega convirtió su show en una experiencia cargada de ritmo, carisma y ese sello del caribe que define su propuesta, consolidando su lugar como una de las nuevas voces más destacadas del país. Canciones como “Ay mama”, “Costeñita”, “Agua e´panela” y su éxito “Chévere” fueron coreada por los asistentes, quienes no dudaron en sumarse al estilo “costeñita core”.

La artista barranquillera vive un presente exitoso, cargado de mucha expansión internacional, que la llevó también a ser la imagen de Fallabela que lanzó una colección de prendas de vestir para asistir a los festivales más importantes del país como Estéreo Picnic.

Además, Mariana Padilla (su nombre de pila), trabajará con Rebeca León, quien ha estado detrás de J Balvin, Rosalía y Anitta, lo que muy seguramente le permitirá darse a conocer a nivel internacional.

Le puede interesar: Melissa Martínez rompe el silencio sobre su divorcio: “Lo que más me dolió fue la exposición”

Su paso por el festival no solo reafirma su crecimiento, sino que demuestra el rápido ascenso que ha tenido Aria en el último año. El Estéreo Picnic, reconocido como uno de los festivales más relevantes de Latinoamérica, fue el escenario perfecto para consolidar este momento clave en su carrera.