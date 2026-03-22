La voz del cantante Juan Luis Guerra no se siente completa sin los matices que durante casi tres décadas le aportó una de sus coristas más emblemáticas, Adalgisa Pantaleón. Dueña de un timbre dulce y poderoso, capaz de convertirse en protagonista sin dejar de ser cómplice, esta dominicana es recordada por imprimir su sello en clásicos como A pedir mi mano, Como abeja al panal, La bilirrubina, entre muchos otros éxitos de la legendaria agrupación 4.40.

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Ahora, esa voz que ha acompañado la banda sonora de generaciones aterriza por primera vez en el Carnaval Internacional de las Artes. La dominicana actuará este domingo a las 7:30 p. m. en el teatro Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura.

“Es la primera vez que voy y estoy muy emocionada. Hace mucho me habían hablado de este evento, la gente barranquillera me ha escrito mucho, y estoy feliz de volverlos a ver, de cantarles y de compartir”, expresó en diálogo con EL HERALDO.

Pantaleón formó parte de Juan Luis Guerra y su 4.40 desde 1989 hasta 2015, una etapa que marcó su vida personal y profesional. Más que una relación laboral, describe su vínculo con Juan Luis como una hermandad.

Cortesía Entre 1989 y 2015 Adalgisa Pantaleón hizo parte de 440.

“Yo siempre digo que sigo siendo 4.40. Juan Luis ha sido mi jefe, pero también mi mejor amigo. Es una relación muy hermosa, siempre está en los momentos importantes, buenos y no tan buenos”, contó.

Sobre el proceso creativo, recuerda a Guerra como un maestro exigente y detallista: “Él siempre busca la excelencia. Con el tiempo aprendimos a entendernos muy bien en el estudio, a saber qué quería en cada melodía”.

Su voz quedó registrada en temas que hoy son patrimonio musical del Caribe, consolidando una carrera que empezó desde muy joven y que incluyó trabajos como jinglera antes de saltar a los grandes escenarios.

De la Fania al teatro

Su versatilidad la llevó también a integrar la última etapa de la mítica Fania All Stars, donde compartió con leyendas del género en un momento histórico. “Fue muy hermoso, pude cantar con grandes figuras y rendir homenaje a Johnny Pacheco. Es algo que llevo conmigo para siempre”, recordó.

Pero Pantaleón no se ha limitado a la música. También ha construido un camino en la actuación y la escritura. En teatro ha interpretado desde dramas hasta musicales, incluyendo una obra inspirada en las hermanas Mirabal, un proyecto que asumió con profundo sentido personal y familiar.

Cortesía Entre 1989 y 2015 Adalgisa Pantaleón hizo parte de 440.

Además, ha desarrollado una faceta como autora de cuentos infantiles enfocados en problemáticas actuales como el bullying y la conservación ambiental.

“En estos tiempos se han visto tantos suicidios entre los jóvenes que sentí era una obligación abordar el tema y poder dejar un mensaje esperanzador. También hablar de flora y fauna, temas tan vitales para la humanidad y que deben ser respetados”, reflexionó la vocalista.

Latiendo por Colombia

Más allá del escenario, su vínculo con Colombia es profundamente humano. La artista es madrina de varios niños en el país y apoya causas relacionadas con el autismo, motivada en parte por su propia familia. “Tengo dos nietos con autismo, uno de nueve años que va a competir en los juegos nacionales como nadador, estoy muy feliz. Tengo otro nieto que se gradúa ahora de director de cine. Entonces, eso me ha llevado a involucrarme mucho más con el tema realizando labores sociales. En Colombia tengo ahijados, como Andrés, en Montería. Él me dice abuelita Ada y eso para mí es una bendición. Siento que tengo una familia extendida en muchos lugares a la cual aprovecharé para visitar ahora en Colombia”, relató con emoción.

Cortesía Entre 1989 y 2015 Adalgisa Pantaleón hizo parte de 440.

Esa conexión también se traduce en lo musical. Pantaleón no oculta su deseo de explorar ritmos colombianos como el vallenato y la cumbia, y colaborar con artistas del país. Entre sus referentes menciona a Carlos Vives, Fonseca y Andrés Cepeda, de quien incluso interpreta algunos temas en sus presentaciones. “Ustedes tienen la música en el ADN. Me encanta su sonido, sus intérpretes, yo soy loca con Andrés Cepeda”.

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En el marco del Carnaval Internacional de las Artes, su presentación será íntima, pero cargada de emoción. Habrá música, conversación con el investigador cultural Henry Cervantes y una conexión directa con el público que ha seguido su carrera durante años. “Voy a cantar cosas que sé que les van a gustar. Será una experiencia muy linda”, aseguró.

De esta manera, Barranquilla se prepara para recibir a una artista que, más que una corista de lujo, es una protagonista silenciosa de la historia musical del Caribe. Una voz que, como en aquel clásico, sigue encontrando su panal en cada escenario que pisa.