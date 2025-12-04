El Bogotá Short Film Festival reúne este año una selección de 17 cortometrajes colombianos en los Panoramas Nacionales, una muestra que combina estrenos y títulos que llegan después de haber pasado por festivales como Locarno, Toronto, Valdivia o el FICCI.

Lea George Clooney y Adam Sandler iluminan ‘Jay Kelly’

Dentro de esa programación diversa, el Caribe colombiano aparece con una presencia significativa gracias a tres obras que recogen búsquedas personales, exploraciones identitarias y experiencias propias de los territorios.

En Santa Marta, dos realizadores presentan miradas distintas. Una de ellas es Tania Galvis con ‘Para no volver’, un cortometraje que sigue a Karina, una joven que descubre que está embarazada de Charlie y sale junto a su amiga Eli a buscarlo por las calles de la ciudad.

La noche se convierte en un recorrido donde ambas se enfrentan a su relación, al deseo y a la idea de la maternidad, mientras el amanecer y el mar terminan devolviéndoles un respiro.

Aquí ‘Fue solo un accidente’, de la cárcel a la gloria

Galvis, formada en la Universidad del Magdalena y vinculada a Curare Films, trabaja desde la producción, la dirección y el guion, y también ha impulsado desde Santa Marta el colectivo La Fugitiva, dedicado a promover el trabajo de mujeres cineastas del Caribe.

La otra producción samaria es ‘Sukua’, de Omar E. Ospina Giraldo, que presenta la historia de Pirimín, un niño kogui que recibe una pistola de agua como regalo y queda atrapado en la contradicción que le genera un objeto asociado al despojo sufrido por su familia.

Ese conflicto íntimo activa una reflexión sobre la memoria y los símbolos en su comunidad. Ospina Giraldo ha construido un recorrido sólido en el cortometraje, con cinco producciones que han pasado por más de noventa festivales en el mundo y reconocimientos como el India Catalina por La ruta de Julita.

Además ‘Vaya Navidad’, una comedia emotiva con un elenco de lujo

Su filmografía ha estado presente en eventos como Clermont-Ferrand, Calcuta y BFI Flare, y actualmente desarrolla su primer largometraje, El bovino de los cuernos curvos, con apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

Desde Cartagena llega ‘Two-Spirit’, de Mónica Taboada-Tapia, incluido en el programa “Los enanos también empezaron pequeños”, una sección que revisa los cortos realizados por directores que hoy están estrenando largometrajes.

La obra retrata la vida de Georgina, una mujer trans indígena que vive aislada en el desierto, un territorio donde la soledad y la hostilidad conviven con su deseo de afirmarse y mantenerse fiel a sí misma. Taboada-Tapia, antropóloga y realizadora, ha participado en mercados y laboratorios internacionales y es fundadora de Guerrero Films.

También ‘Estado de fuga 1986’, la mirada de Netflix a la matanza en restaurante Pozzetto

Su primer largometraje, ‘Alma del desierto’, tendrá estreno mundial en la Giornate degli Autori del Festival de Venecia, convirtiéndose en la única película colombiana seleccionada y posicionándola como la primera directora del país en llegar a esta sección.

La presencia caribeña se completa con ‘El Tesoro de Ray’, proyecto de San Andrés que forma parte de la Incubadora del Bogoshorts Film Market. La historia sigue a Ray, un niño raizal de ocho años que, en medio de las tensiones de su familia, decide salir en busca de un tesoro al final del arcoíris.

Ese gesto impulsivo termina marcando su vida y conecta su mundo cotidiano con una aventura que nace del deseo de proteger a los suyos. El director, Gustavo Giovany Guzman Cross, cuenta con más de tres décadas de trayectoria y fue libretista y director de la serie infantil Anancy Stories, nominada a los Premios India Catalina.

Más “Es como tener cuatro historias de Stephen King en una sola”: Rudy Mancuso sobre ‘It: Bienvenidos a Derry’

La productora del corto, Martha Liliana Vargas Marulanda, ha trabajado en televisión, documental y procesos de formación en la isla, como el programa 72 horas de encarrete isleño, y ha sido parte del Festival de Cine Sanandresano.

Estas producciones permiten ver un Caribe que habla desde múltiples ángulos: las dinámicas urbanas de Santa Marta, la intimidad que emerge en los paisajes de La Guajira y la mirada infantil de San Andrés.

En conjunto, las propuestas amplían la conversación sobre la diversidad del cine colombiano, mientras ratifican la presencia de nuevos y experimentados realizadores que encuentran en Bogoshorts un espacio para seguir moviendo sus historias.

Lea Barranquilla abre el telón este martes del segundo Mal de Ojo Festival Internacional de Cine 2025