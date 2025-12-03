¿Qué mejor que pasar la época decembrina viendo buenas historias navideñas?, por ello Prime Video estrenó desde este miércoles Vaya Navidad, una divertida y emotiva comedia con un elenco de lujo.

En esta cinta se muestra cómo durante las fiestas, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) mantiene unida a su caótica pero adorable familia. Este año ha planeado un paseo familiar especial, pero ellos cometen un grave error y la abandonan en la casa.

Sintiéndose harta y poco valorada, ella se lanza espontáneamente en una aventura. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la inesperada magia de una Navidad que no salió como estaba planeada.

¡Vaya Navidad! presenta un elenco estelar que interpreta a una familia amorosa y disfuncional, pero con la que es muy fácil sentirse identificado, incluyendo a Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen.

La película incluye “Shake The Snow Globe (de Oh. What. Fun.)”, una nueva Amazon Music Original, de la artista ganadora del premio GRAMMY® Gwen Stefani, ¡justo a tiempo para agregarla a tu lista de reproducción navideña!

Los fans ya pueden escuchar la canción en Amazon Music, y los suscriptores de Amazon Music Unlimited también pueden disfrutar su videoclip, dirigido por Mike Ho, lanzado exclusivamente en la aplicación de Amazon Music.

Alisha Wetherill/Alisha Wetherill/Prime

“Es la primera vez que me piden escribir una canción para un momento específico en una película. Me puso nerviosa, emocionada e inspirada para asumir el reto de crear una canción navideña que fuera animada, nostálgica y que refleje el sentimiento de la película ¡Vaya Navidad!”, dijo Gwen Stefani.

¡Vaya Navidad! se puede disfrutar por toda la familia gracias a su elenco brillante y diverso. Es una película que ofrece la combinación perfecta de comedia y profundidad emocional, dándole un especial atractivo multigeneracional.

El aclamado cineasta Michael Showalter (The Big Sick, The Idea of You y The Eyes of Tammy Faye) da un giro a las películas navideñas tradicionales al centrarse en el viaje de la matriarca familiar, con una premisa que resonará con cualquiera que se haya sentido abrumado durante las fiestas.

¡Vaya Navidad! está dirigida por Michael Showalter, que también repite como guionista junto a Chandler Baker, basada en la historia de Chandler Baker y está producida por Jane Rosenthal, Berry Welsh p.g.a., Michael Showalter, Jordana Mollick p.g.a., Kate Churchill p.g.a.

