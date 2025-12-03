La serie ‘Estado de fuga 1986’ será estrenada este jueves en Netflix y presentará desde una nueva perspectiva la masacre del restaurante Pozzetto de Bogotá, en la que Campo Elías Delgado, un veterano de Vietnam, después de tomarse varias copas, asesinó a tiros a 29 personas el 4 de diciembre de 1986.

Lea María La Baja vibrará con el XXXII Festival Nacional del Bullerengue

El estreno de la serie coincide con los 39 años de esta matanza y busca contar por qué Delgado -que en la serie se llama Jeremías Salgado y es interpretado por el laureado actor colombiano Andrés Parra- cometió esos asesinatos. Para ello apela a la visión del estudiante Camilo León, a quien le da vida en la producción José Restrepo.

“Nosotros nos distanciamos mucho (de otras obras sobre la masacre) porque lo que hicimos fue tomar un hecho histórico (...) y a partir de eso ficcionamos todo eso hacia atrás”, expresó la escritora de la serie, Ana María Parra, en un panel en Bogotá.

La creativa señaló que buscaron “abrir su mundo íntimo, construirlo” y por eso pusieron a interactuar al criminal “en sitios donde nunca lo habíamos visto”.

Aquí Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en la canción ‘Muérdeme’

“El punto de vista de esta historia se cuenta a través de un chico que quiere ser escritor (el estudiante León) y conoce a Jeremías (...) siento que eso es lo novedoso, la historia de una extraña amistad”, añadió.

¿Qué tiene que ver esto conmigo?

El escritor Mario Mendoza es el autor del libro ‘Satanás’ (2002), la obra más reconocida sobre este crimen en la que reconstruye tres historias ocurridas alrededor de la matanza de Pozzetto, incluida la del asesino.

El día de la matanza, Campo Elías Delgado, de 52 años y sin una razón aparente, asesinó a dos vecinas y luego mató a su propia madre, tras lo cual se dirigió al restaurante Pozzetto donde abrió fuego contra los comensales y finalmente se quitó la vida.

Además Barrio Abajo rinde homenaje a las ruedas de cumbia con la ruta Faroles y Luceros 2025

JuanSebastianPinilla/Netflix Estado De Fuga Bogotá Evento (L to R) Talent Name, Talent Name. Cr. Juan Sebastián Pinilla / Netflix ©️ 2025

En ‘Estado de fuga 1986’, el también autor de ‘Cobro de sangre’ o ‘Buda Blues’ participó como uno de los productores de la serie y aportó, a partir de su conocimiento de lo ocurrido, a la construcción de la historia.

En ese sentido, Mendoza -que conoció en la vida real al asesino- aseguró que la serie busca “que el espectador de una manera se haga la pregunta qué tiene que ver esto conmigo, qué hay dentro de mí y hacia donde puedo ser arrastrado o arrastrada”.

“La primera idea que teníamos clara es que no íbamos a hacer ‘Satanás’, que ya la hicimos (en una película estrenada en 2007). Queríamos hacer una serie y vamos al departamento de Literatura a ver quién era (el asesino)”, explicó.

También Manuel, restaurante de Barranquilla, nuevamente figura en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

El actor Andrés Parra, por su parte, se enfrentó a uno de los mayores retos de su carrera al interpretar a Jeremías porque fue la primera vez que abordó “un personaje de este calibre, tan complejo también, tan relativo”.

“Yo creo que (el personaje) hace que uno se haga unas preguntas muy incómodas, porque es un tema hacia donde puede llegar la mente del hombre, es un pensamiento que en algunos desemboca una cosa terrible, en otros no”, señaló.

La construcción del personaje del asesino fue también para Parra un “viaje muy apasionante, porque cuando uno lo revisa a profundidad la mente humana es una cosa miedosa” y manifestó que a veces este tipo de criminales “no es que estén tan locos, es gente totalmente funcional”.

Más Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: Así puede ver el resumen de su año musical

‘Estado de fuga 1986’ -en la que también actúan Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello, Paulina Díaz Granados, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea- fue dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza y producida por Rodrigo Guerrero.