Lo que muchos usuarios alrededor del mundo estaban esperando ya está aquí. El Spotify Wrapped, el resumen musical de la aplicación por excelencia para escuchar música ya está disponible después de varios días de espera. Aquí le contamos cómo puede verlo.

Desde mostrarte tu “edad sonora” hasta un nuevo formato interactivo para disfrutar Wrapped con amigos, Wrapped 2025 reúne todos los clásicos que ya conocemos, y amamos, además de casi una docena de nuevas formas de conectar y profundizar en las historias y momentos que hicieron de tu año algo totalmente único.

Asegúrate de tener la app actualizada. La experiencia está disponible en el feed de Wrapped dentro de la página de Inicio.

Este año se renuevan varios clásicos y sumaron casi una docena de formas nuevas de conectar con tus momentos más importantes del año. Ahora puedes vivir tu Wrapped a tu ritmo: avanzar, retroceder o repetir momentos sin comenzar desde cero.

CLÁSICOS RENOVADOS

Top Géneros : Te muestra los géneros que definieron tu sonido este año.

Te muestra los géneros que definieron tu sonido este año. Top Quiz de Canciones : Adivina qué canción fue la que más te acompañó este año.

Adivina qué canción fue la que más te acompañó este año. Sprint de tus Artistas Top: Muestra la carrera de tus cinco artistas principales mes a mes hasta llegar al número uno.

Muestra la carrera de tus cinco artistas principales mes a mes hasta llegar al número uno. Top Canciones + Playlist Personalizada: Conoce tus top cinco canciones y escucha tu playlist Tus Top Canciones 2025, ahora con el número de reproducciones de cada una de tus 100 pistas más escuchadas.

NOVEDADES 2025

Edad Sonora: Compara tus gustos musicales con los de personas de tu misma edad usando los años de lanzamiento de la música que más escuchas.

Compara tus gustos musicales con los de personas de tu misma edad usando los años de lanzamiento de la música que más escuchas. Top Álbumes: Por primera vez destacamos los álbumes a los que regresaste una y otra vez.

Por primera vez destacamos los álbumes a los que regresaste una y otra vez. Mensaje de tu Podcaster: Tus hosts favoritos también pueden aparecer dentro de tu Wrapped con mensajes exclusivos.

Tus hosts favoritos también pueden aparecer dentro de tu Wrapped con mensajes exclusivos. Ranking de Fans: Descubre tu posición entre los oyentes globales de tu artista favorito dependiendo de tus minutos escuchados.

Descubre tu posición entre los oyentes globales de tu artista favorito dependiendo de tus minutos escuchados. Clubs: Celebra tus hábitos de escucha. Te asignamos a uno de seis Clubs, cada uno con un estilo de escucha especial.

Celebra tus hábitos de escucha. Te asignamos a uno de seis Clubs, cada uno con un estilo de escucha especial. Wrapped Party: Por primera vez presentamos Wrapped Party , una función interactiva que convierte tus datos de escucha en un juego en vivo con amigos.

Por primera vez presentamos , una función interactiva que convierte tus datos de escucha en un juego en vivo con amigos. Para unirte, puedes visitar el Wrapped Hub, buscar “Wrapped Party” en Spotify o entrar al final de tu experiencia personalizada.

Los datos del 2025

A nivel global, con más de 19.8 mil millones de reproducciones, Bad Bunny es el Artista Global Top de Spotify 2025 por cuarta vez. Le siguen Taylor Swift (#2), The Weeknd (#3), Drake (#4) y Billie Eilish (#5).

La canción más escuchada del año fue “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars, con más de 3.1 mil millones de reproducciones.

El álbum más escuchado en 2025 fue DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny, con más de 7.7 mil millones de streams.

The Joe Rogan Experience lidera nuevamente como el podcast más reproducido a nivel global.

En el apartado colombiano, Bad Bunny lidera como el artista más escuchado en el país. Le siguen Blessd (#2), el cantante colombiano más escuchado del país, Feid (#3), Beéle (#4) y Ryan Castro (#5).

Mientras que Beéle tiene la canción más escuchada con La Plena - W Sound 05 y el disco más sonado con Borondo.