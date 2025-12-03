El municipio de María la Baja, Bolívar, se prepara para recibir, del 4 al 8 de diciembre de 2025, la versión XXXII del Festival Nacional del Bullerengue, uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe colombiano y un escenario emblemático para la preservación del bullerengue y sus tradiciones.

Este año, el Festival rinde homenaje a cuatro mujeres fundamentales que han contribuido a la preservación de la tradición bullerenguera y a la transmisión del legado cultural de María la Baja.

Ellas son Lina Babilonia, Rosa Caraballo, Merelci Julio y Yessi Pérez, estas últimas tres nominadas en la categoría de Mejor Álbum Folclórico bajo el nombre de “Anónimas & resilientes” en la reciente edición de los prestigiosos premios Latin Grammy.

En el caso de Lina Babilonia, se resalta además su importante trabajo de salvaguarda y difusión del bullerengue en la ciudad de Barranquilla.

El Festival ofrecerá una nutrida agenda que contará con la participación de agrupaciones bullerengueras de todo el territorio nacional, que competirán por el título de mejor agrupación de la XXXII versión del Festival Nacional del Bullerengue.

También contará con jornadas académicas, desfile de comparsas, desfile de modas, exposición fotográfica, Feria Artesanal y Gastronómica, presentaciones de artistas invitados y locales, ruedas de bullerengue, entre otras actividades orientadas a la salvaguarda de esta tradición.

El evento posiciona al municipio de María La Baja, en los Montes de María, como un destino turístico y cultural del departamento de Bolívar, convocando a propios y visitantes a vivir esta experiencia en pro del fortalecimiento de la identidad afrodescendiente y cultural de la región.

El encuentro es apoyado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, la Gobernación de Bolívar, Icultur y cuenta con la organización general de la Alcaldía de María La Baja.