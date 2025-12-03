El próximo 7 de diciembre a las 7:00 p.m., el emblemático Barrio Abajo se iluminará nuevamente con Faroles y Luceros 2025, una experiencia cultural que rinde homenaje a las históricas ruedas de cumbia y los desfiles nocturnos que, durante décadas, han marcado la celebración de la Noche de Velitas en este sector patrimonial de Barranquilla.

Este evento, organizado por el colectivo Barrio Abajo Tour y otras organizaciones del barrio, lleva cuatro años consecutivos realizándose como una apuesta por recuperar, fortalecer y resignificar una tradición que, antes de la pandemia, reunía a cumbiambas y danzantes en recorridos la madrugada de cada 8 de diciembre.

Estas caravanas recorrían las calles del barrio bailando, tocando millo y encendiendo la alegría que daba inicio a las cuatro fiestas de fin de año. Tras la pandemia, la tradición perdió fuerza y comenzó a desvanecerse en las madrugadas del barrio.

Con Faroles y Luceros, Barrio Abajo Tour busca revivir ese espíritu festivo a través de una experiencia única que combina grupo de millo, chiva rumbera, luces tradicionales y la esencia viva de la fiesta caribe.

La iniciativa reúne lo mejor de la esencia caribe para ofrecerle a los barranquilleros una opción alternativa y auténtica para celebrar la Noche de Velitas.

“Este evento es un reconocimiento a la memoria cultural del Barrio Abajo y una invitación a volver a encender esa llama que por años nos ha unido alrededor de la cumbia”, afirma el equipo de Barrio Abajo Tour.

