El reconocido artista paisa Juanes sigue mostrando al público lo que será su próximo disco. Por ello, lanzó ‘Muérdeme’, el tercer adelanto de su álbum en colaboración con Bomba Estéreo, con un nuevo ciclo creativo que vuelve a centrarse en sus sinceras letras sobre las múltiples facetas del amor, el motor de nuestra vida.

En este tema, la superestrella mundial del rock y el pop se une al innovador y aclamado grupo electro-tropical Bomba Estéreo para crear una cumbia retro que utiliza el baile sensual para reavivar el romance y la pasión en las relaciones.

Juanes detalló que Muérdeme es una canción en la que quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente. “Una cumbia sexy, quizás más en el mundo de la armonía pop con guitarras vintage que recuerdan ese sonido de cumbia de los años 60 y 70 en Medellín”.

En ese sentido, tener a Li de Bomba Estéreo en la canción es muy especial porque desde el primer momento en que la produjo con Nico Cotton en el estudio, supimos que era para ella, así que hoy es un sueño hecho realidad.

“Me encanta lo que hace Bomba Estéreo y creo que ella le ha dado un toque muy especial a esta canción, así que espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”.

Co-producida por Juanes y Nico Cotton, y escrita por el paisa, Li Saumet de Bomba Estéreo, Gale y Emmanuel Briceño, “Muérdeme” también llega con un vibrante vídeo tropical protagonizado por Juanesy Li como observadores de un encuentro amoroso anónimo.

El vídeo fue filmado en la ciudad costera colombiana de Santa Marta, y dirigido por Diego Cadavid y Mario Alzate.

El lanzamiento de “Muérdeme” llega tras los anteriores sencillos estrenado este año, como “Una Noche Contigo”, una serenata clásica con influencias muy variadas desde Otis Redding y The Beatles y los baladistas mexicanos clásicos como Juan Gabriel y José José, y la inspiradora historia de amor a primera vista que se cuenta en “Cuando estamos tú y yo”.

Al igual que en esas canciones, la portada ha sido diseñada por el propio Juanes, como parte de una dirección creativa contínua que ha diseñado en colaboración con Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño.

Con la cálida acogida que ya han recibido los sencillos adelantados y la gran expectativa de sus fans de todo el mundo por la riqueza musical adicional que está por llegar, el álbum completo de Juanes, que saldrá a la venta en el primer trimestre del próximo año, será sin duda uno de los lanzamientos musicales latinos más destacados de 2026 y encajará perfectamente en las previsiones musicales para el próximo año nuevo.

Esta semana se ha anunciado otras novedades para esa época del año: Juanes será uno de los principales headliners de la edición del 2026 del famoso Festival Internacional de Viña del Mar, con una actuación prevista para el 25 de febrero.