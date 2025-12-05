En el 2026 Bogotá recibirá uno de los regresos más esperados por los fanáticos de la música latinoamericana como los es Ricardo Arjona.

El artista estará en la capital como parte de su nueva gira mundial ‘Lo que el Seco no Dijo Tour’. Sin duda alguna los seguidores saltaron de emoción al saber que el cantautor guatemalteco regresaba.

Y es que continúa siendo uno de los artistas más amados, especialmente en Colombia, donde sus conciertos suelen agotar localidades rápidamente.

Arjona recorrió Estados Unidos con más de 35 shows confirmados y arrasó con funciones totalmente llenas en países como Argentina y Chile. El artista prepara un espectáculo que combina narrativa escénica, una propuesta visual renovada y la energía de su más reciente álbum, Seco, lanzado en enero de 2025 y ya convertido en un éxito con más de 80 millones de reproducciones.

¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en Bogotá?

La cita para los seguidores será el 31 de julio de 2026 en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país y donde Arjona ya ha tenido presentaciones memorables. Su regreso llega en plena evolución artística, con una puesta en escena que promete ser una de las más grandes de su carrera reciente.

Boletería para Arjona en Bogotá 2026: cronograma de ventas y preventas

Las entradas se venderán en varias etapas, ofreciendo beneficios exclusivos para diferentes grupos antes de la venta general.

Clientes Movistar Total

Del lunes 8 de diciembre a las 11:00 a.m. hasta el miércoles 10 de diciembre a las 10:59 a.m., o hasta agotar disponibilidad.

Preventa Banco Falabella

Desde el miércoles 10 de diciembre a las 11:00 a.m. y hasta el viernes 12 de diciembre a las 10:59 a.m.

Preventa Fans

Disponible del 10 de diciembre a las 11:00 a.m. al 12 de diciembre a las 10:59 a.m.

Venta al público general

A partir del viernes 12 de diciembre a las 11:00 a.m., hasta agotar aforo.

Precios de la boletería para el concierto de Ricardo Arjona