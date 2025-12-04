Caracol Televisión no dio a conocer la fecha exacta del estreno de ‘La reina del flow 3’ pero ahora sorprendió a todos los seguidores de la serie publicando el tráiler oficial.

Los seguidores de la serie conocen el futuro de Yeimy y Charly, los protagonistas, que tienen enamorado a todo el país. Pero ahora, en la parte tres, se vienen nuevas sorpresas en la vida de estas estrellas de la música.

¿Cuándo se estrena ‘La Reina del Flow 3’ en Caracol?

El canal de Caracol no dio a conocer la fecha exacta del estreno de esta tercera parte de la serie, pero anunció que será en 2026. Anunciaron que Charly y Yeimy, los personajes principales de la serie, seguirán en la producción, aunque con un giro inesperado.

También aclararon que los primeros en transmitir la serie serán el Canal Caracol, dueños de la producción, después de Caracol Internacional, y finalmente estará disponible en Netflix.

Se espera que la serie llegue en el primer semestre, teniendo en cuenta las otras producciones que se van a estrenar en la parrilla de programación de Caracol.

En esta parte tres de ‘La reina del flow’ participará la actriz Alisson Joan, representando a Sky, quien aparecerá para convertirse en una nueva estrella de la productora musical de Charly y Yeimy, Soul&Bass.

“Sky llegará a aportar nuevas emociones a la historia”, afirmó la casa productora.

Alisson Joan cuenta con trayectoria dentro de la televisión, apareciendo en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘Romina poderosa’ y ‘Arelys Henao, canto para no llorar’.