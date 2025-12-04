Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, protagonizaron uno de los momentos más emotivos de su embarazo al revelar el sexo de su primer bebé.

Desde que anunciaron la noticia el pasado 13 de noviembre, la pareja ha compartido con sus seguidores cada paso de esta nueva etapa, incluyendo la primera ecografía que hizo llorar a la actriz y las reacciones familiares al enterarse de que se convertirían en padres por primera vez.

El pasado fin de semana revelaron que es una niña. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sara mostró los momentos previos a la revelación, la cuenta regresiva y el instante exacto en el que globos rosados estallaron para anunciarle al mundo que su hija está en camino.

Instagram @saracorrales Sara corrales publicó detalles de su compromiso con Damián Pasquini.

Entre gritos, abrazos y lágrimas, la emoción fue evidente en todos los presentes, especialmente en la madre de la actriz, quien rompió en llanto al conocer la noticia.

La pequeña llevará por nombre Mila, un detalle que Sara compartió con un mensaje cargado de amor: “Hoy, compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas”.

Los seguidores se pudieron muy contentos y le comentaron la publicación con puros mensajes de amor.